SENDERISMO Alcoy ha sido incluido en el GR-330 Se trata de una ruta de largo recorrido impulsada desde la Diputación jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha sido incluido en el GR-330. El sendero Costa Blanca interior, es una travesía lineal impulsada por la Diputación de Alicante que permitirá conocer los contrastes ambientales, culturales y paisajísticos de la provincia. Esta ruta, de 434,9 km de recorrido, está dividida en 20 etapas, de entre las cuales la 8 (Ibi-Alcoi) y la 9 (Alcoi-Alfafara) discurrirán por nuestro territorio. Al inicio de la Vía Verde ya se puede contemplar un panel informativo que incluye las especificaciones de ambas rutas. La guía editada por la Diputación incluye información detallada sobre cada una de las rutas; por un lado información técnica, según la metodología propuesta por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), así como información en lo referente a los municipios por donde discurre la ruta. En la información técnica de las dos rutas (8 y 9), se especifica una dificultad de moderada a difícil, así como una distancia parcial de aproximadamente 18 km, y una duración estimada de 6 h 15 min. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, afirma que “la presencia de Alcoy en este recorrido otorga en la ciudad una oferta turística natural y etnográfica de primer orden, a la que se tienen que añadir las vías verdes, los parques naturales de la Font Roja y la Serra de Mariola, senderos de grande y pequeño recorrido, así como rutas cicloturísticas”. El inicio de este sendero de gran recorrido está en el municipio de Gata de Gorgos, coronando a lo largo de los primeros kilómetros la cumbre del Montgó. A través de sus más de 400 km los senderistas también podrán visitar otros parques naturales como el del Hondo (Elche) y el de Mata-Torrevieja, o coronar la cumbre de Aitana, techo de la provincia con 1.558 m. La última de las etapas desemboca en la ciudad de Orihuela, discurriendo por el margen del río Segura.