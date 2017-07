The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO Alcoy homologará dos espacios para ofrecer talleres de empleo La planta superior del CCJ y la planta baja del edificio de viviendas en la manzana de Rodes martes, 18 de julio de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy lleva meses trabajando para homologar un espacio donde realizar los talleres de empleo. Los informes técnicos han recomendado que sea tanto en la planta superior del Centre Cervante Jove, CCJ, como en la planta baja del edificio de viviendas de la manzana de Rodes por ser las mejores ubicaciones y las más fáciles de homologar. Con este espacio homologado, se podrán volver a solicitar estos talleres que otorga el SERVEF y que el Gobierno municipal ya ha realizado en siete ocasiones en los últimos años. El concejal de Empresa, Formación e Innovación, Manolo Gomicia, explica que «el cambio de ley en el ámbito estatal nos dejó sin poder ofrecer estos talleres porque se requería que el espacio estuviera homologado. Ya hemos decidido, con los informes técnicos, la mejor ubicación así que, dentro de poco, tendremos el espacio necesario para solicitar estos talleres al Servef». La intención es ofrecer talleres de jardinería, obra y limpieza de edificios, buscando una demanda que no existe en los centros de la ciudad, tanto en la educación reglada como en la privada. «Este gobierno nunca hará la competencia en materia de educación, siempre ofreceremos complementar la educación actual y no duplicar estudios, como han hecho otros municipios» destaca Gomicia. Los técnicos han valorado distintas ubicaciones como la actual sede de la Escuela Oficial de Idiomas; la planta baja del edificio de viviendas de Rodes, y la planta superior del Centre Cervantes Jove, determinando que el antiguo Miguel Hernández, aunque ya aloja un espacio educativo como es la Escuela de idiomas es el que más dificultades tendría de homologación. Se ha decidido que se trabajará en homologar la planta baja del edificio de viviendas que hay en la manzana de Rodes y la planta alta del CCJ. Los talleres ocupacionales se realizan siempre en horario de mañana. «Desde el Gobierno, siempre daremos prioridad a los criterios técnicos, ya que son los más objetivos así que trabajaremos para que sea en Cervantes y en Rodes», concluyó Gomicia. Los talleres de empleo permitieron que, en diferentes ediciones, los alumnos aprendieron un oficio combinando clases teóricas con prácticas y ayudando con su trabajo a mejorar diferentes espacios de la ciudad. El Gobierno ha realizado, en los últimos años, 7 talleres de empleo de diferentes temáticas: revestimientos (2), jardinería (2), pavimentadores-adoquinadores (2) y forestales(1). Estos talleres han servido, entre otras cosas, para adecuar el antiguo colegio de Cervantes y poder abrir el centro juvenil municipal, CCJ; para limpiar el jardín del Conservatorio municipal Joan Cantó y poder hacer conciertos al aire libre, y para la rehabilitación de la Masía Mascarella de Ferran situada junto a la piscina municipal José Trenzano. También para mejorar diferentes calles y hacer trabajos forestales en áreas naturales y crear cortafuegos.