PATRIMONIO Alcoy honra la memoria del tren dels anglesos El Ayuntamiento ha empezado los trabajos de limpieza y mejora del tren de la plaça de Al-Azraq cuando se celebra el 125 aniversario del tren dels anglesos miércoles, 05 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/07/2017) Un nuevo look para el tren 'Villalonga'. El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de restauración de la máquina del tren de la plaça d’Al-Azraq. La locomotora fue construida en 1890 por Beyer Peacock. Fue instalada en 1973 en la plaza de Al-Azraq ya que allí se encontraba la estación terminal de la línea Alcoi-Gandia. La restauración de la locomotora llamada Villalonga está dentro del plan de la Concejalía de Patrimonio Histórico de recuperar diferentes elementos de la ciudad y darles un uso turístico a través de la puesta en valor de su historia. Los trabajos, valorados en 7.592 euros, consisten en limpiar y adecuar, además de proteger, el espacio donde se encuentra el tren. La adecuación de la máquina llega para celebrar el 125 aniversario del conocido como tren dels anglesos, que arrancó en 1892 con pruebas y que unía interior y costa a través de estas dos ciudades.