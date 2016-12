The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Alcoy honra a San Jorge La segunda jornada de los Moros y Cristianos sufre cambios como consecuencia de la lluvia lunes, 27 de abril de 2015 La jornada que Alcoy rinde homenaje a San Jorge arrancó sin apenas nubes y las sonrisas de los dos sargentos infantiles, que tuvieron el privilegio de arrancar, por primera vez en la Historia, la Segunda Diana con las filaes de capitán. El desfile, en el que destaca la presencia de niños y de numerosas escuadras femeninas, abrió el día que concentra la mayor parte de los actos religiosos. A las once empezó la Procesión de la Reliquia, en la que se estrenó con su traje el niño Sant Jordiet, Mauro Alcaraz, que tomó la Primera Comunión durante la Misa Mayor. A primera hora de la tarde se formó una tormenta que descargó con intensidad y obligó a suspender la Diana del Cavallet y a retrasar la Procesión General, que comenzó a las 20 horas y acortó su trayecto. A pesar del viento y el descenso de las temperaturas los alcoyanos se volcaron con la Retreta, en la que participaron 11 filaes.