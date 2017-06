The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Alcoy honra a su ministro El president de la Generalitat, Ximo Puig, asiste a la inauguración del monolito en el jardín de los Reyes Magos dedicado al político Juan Botella Asensi, fallecido hace 75 años en el exilio viernes, 23 de junio de 2017 La inauguración del monolito dedicado al ministro de Justicia durante la Segunda República, Juan Botella Asensi, ha contado con representación del Gobierno Valenciano. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asistido al descubrimiento del monumento en el jardín de los Reyes Magos que, desde esta tarde, rinde homenaje al político alcoyano de mayor proyección. El acto ha contado con la presencia de familiares de Botella Asensi, incluso ha supuesto el encuentro, por primera vez, de algunos de sus miembros. Puig ha destacado, no solo la figura de Juan Botella Asensi, sino también la de su hermano, el que fuera alcalde de Alcoy, Evaristo Botella. El president ha recordado el compromiso del Gobierno Valenciano con la recuperación de la memoria histórica: "Ha pasado mucho tiempo, demasiado" y ha alabado el homenaje, impulsado por el Ayuntamiento y el CAEHA, Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics. El monolito a Juan Botella Asensi va acompañado de un fragmento del poeta Federico García Lorca: "En la bandera de la Libertad bordé el amor más grande de mi vida".