The examples populate this alert with dummy content

TERRITORIO Alcoy, Ibi y Ontinyent avanzan en su compromiso por sacar a flote el territorio El Acuerdo Territorial por la Ocupación y el Desarrollo firmado por los ayuntamientos arranca con la contratación de 11 técnicos, que elaborarán un proyecto experimental de inserción laboral sábado, 14 de enero de 2017 L’Alcoià, La Vall d’Albaida y La Foia de Castalla incorporará a 11 expertos en el que es el primer paso en su compromiso para favorecer la ocupación y el desarrollo en el territorio. Una intención que los ayuntamientos manifestaron por escrito a través del acuerdo territorial del pasado mes de noviembre, que firmaron junto a los sindicatos CC.OO. y UGT y la Plataforma por la Reindustrialización Territorial, integrada por IBIAE, FEDAC y COEVAL. La primera acción que contempla el pacto, que cuenta con ayudas del Servef valoradas en 290.000 euros, es la realización de un diagnóstico socioeconómico materializado a través de un Plan de Acción, que estudie el mapa comarcal de la ocupación y la formación. Otro gran objetiVo de la contratación de los 11 profesionales es el desarrollo de un proyecto experimental de inserción laboral, a través del fomento de la autoocupación y la orientación al emprendimiento, entre otros.