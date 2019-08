The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Alcoy identifica a los responsables de un vertido ilegal en Barxell La concejalía de Medio Ambiente les ha obligado a limpiar la zona, acción que les ha eximido de pagar la sanción por el incumplimiento en la ordenanza viernes, 30 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/08/2019) El Ayuntamiento de Alcoy ha identificado a los responsables de un vertido ilegal de escombros en Barxell y les ha obligado a limpiar la zona, acción que les ha eximido de pagar la sanción por incumplimiento en la ordenanza. La concejalía de Medio Ambiente, tras localizar estos residuos en una zona no autorizada, inició los trabajos de investigación, donde detectaron que era una empresa la que estaba depositando estos escombros, según informan fuentes municipales. Los técnicos municipales requirieron a esta empresa que recogiera los escombros que estaban dejando en este vertedero ilegal, acción que le ha llevado a no tener que pagar la multa administrativa que, por esta infracción podría haber llegado a 1.500 euros, según las citadas fuentes. Jordi Silvestre, edil de Transición Económica, pide civismo para evitar estas situaciones y en especial a nivel empresas y, por último, hace un llamamiento a la ciudadanía por si detectan vertidos ilegales, que lo comuniquen a la concejalía de Medio Ambiente.