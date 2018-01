The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD SOSTENIBLE Alcoy implanta un plan piloto de autobús a demanda El Ayuntamiento y el Ivace comparten los 51.000 euros del proyecto para mejorar frecuencias y reducir kilometraje miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/01/2018) Alcoy va a estrenar un sistema de autobús a demanda. El Ayuntamiento y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) colaboran en este plan piloto de movilidad sostenible que persigue mejorar el transporte público de la localidad. El sistema de transporte a la demanda consiste en la colocación de unos postes ubicados en las paradas seleccionadas que permitirán a los usuarios solicitar la llegada del autobús. Cuando no exista solicitud, el autobús no realizará el recorrido que corresponda al acceso a dicha parada, lo que reducirá el kilometraje y la emisión de contaminantes, según explica la directora general del Ivace, Júlia Company. El sistema se implantará de forma experimental en tres paradas correspondientes a las líneas 3, 4 y 5: en la zona alta del Rebolcat, en Cotes Baixes y en el Palacio de Justicia. Además de la solicitud en la parada, el plan prevé el desarrollo de una aplicación móvil que permita al usuario registrado reclamar el paso de autobís. La conselleria destaca que este sistema de transporte a la demanda consigue un doble objetivo: mantiene la oferta de transporte público a los usuarios en estas zonas más externas del municipio y, al mismo tiempo, se consigue reducir el número de kilómetros recorridos, con el consiguiente ahorro de consumo de energía y tiempo. Ivace sufragará la mitad del coste del proyecto, que asciende a 51.000 euros, en el marco del programa de movilidad sostenible que está llevando a cabo. Este programa respalda aquellos proyectos presentados por ayuntamientos y empresas que suponen la reducción de la dependencia de los combustibles derivados del petróleo en el sector transporte. Junto a este proyecto, Ivace Energía también respaldará económicamente, con 18.000 euros, la adquisición de tres vehículos eléctricos para la flota municipal. En total, el instituto destinará este año 750.000 euros para fomentar la movilidad sostenible y reducir la dependencia de los derivados del petróleo.