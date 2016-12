The examples populate this alert with dummy content

SMART CITY Alcoy implanta un sistema inteligente de gestión del tráfico El Ayuntamiento comienza a instalar cámaras que recogerán datos para aplicar medidas que mejoren la circulación jueves, 15 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/12/2016) Alcoy va a implantar un sistema inteligente de gestión del tráfico. El Ayuntamiento ha comenzado a instalar cámaras que recogerán datos para aplicar medidas que mejoren la circulación. En su objetivo de convertirse en Smart city, Alcoy ha instalado las tres primeras cámaras en las entradas a la ciudad. En breve se instalará una cuarta, con la que el Ayuntamiento podrá recoger información de los principales accesos. La intención es recopilar datos sobre número y tipo de vehículos para, en primera instancia, conocer el flujo de entradas y salidas de Alcoy. Esa información permitirá aplicar medidas para mejorar el tráfico. Según el Ayuntamiento, se podrá adaptar de forma instantánea a las necesidades de cada hora o al estado puntual de la circulación. Como ejemplo, el Ayuntamiento cita la posibilidad de adaptar los semáforos a las necesidades. El proyecto, gestionado junto al campus de Alcoy de la Politécnica, lo desarrollan dos empresas de la comarca. Tiene un coste de 40.000 euros y se ampliará con nuevas cámaras en las principales calles de la ciudad para recopilar datos de todo el término municipal. El alcalde, Antonio Francés, explica que "el proyecto es muy importante, ya que sólo podemos aplicar medidas con información adecuada, los datos nos permitirán saber realmente de qué hablamos en Alcoy cuando hablamos de movilidad. Queremos dejar bien claro que la información registrada es estadística y, evidentemente, se garantiza el procedimiento de protección de datos que marca la ley". Las tres primeras cámaras ya están instaladas, una en la entrada por Alicante a la altura de la Gasolinera de Bou; la otra, en el acceso por Cocentaina (a la altura del edificio Puerta de Alcoy); la tercera en el acceso por el Rebolcat Pronto se instalará una cuarta cámara en el acceso por Banyeres a la altura de Aceitunas Serpis.