MEDIO AMBIENTE Alcoy implantará un quinto contenedor en el Centro para mejorar la recogida selectiva El Gobierno calcula un ahorro de hasta 300.000 euros anuales por el transporte exclusivo de residuos orgánicos jueves, 14 de diciembre de 2017 AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2017) Alcoy va a dar un nuevo paso en la recogida selectiva de residuos, del que fue pionera a finales del pasado siglo. El Ayuntamiento va a implantar, a modo de prueba, un quinto contenedor en la zona Centro. El nuevo depósito estará dedicado exclusivamente a los residuos orgánicos. El Gobierno avanza que la implantación progresiva del nuevo contenedor ofrecerá un importante ahorro en el transporte de la basura. La instalación del contenedor marrón, ya presente en otros municipios, coincidirá con la puesta en marcha del nuevo contrato del servicio, previsto para enero. Y se realizará en la zona Centro porque ese contrato contempla un sistema de contenedores de quita y pon. "Vamos a probar en el Centro con el objetivo de ampliarlo progresivamente al resto de la ciudad", manifiesta el concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez. El contenedor marrón está dedicado a los residuos orgánicos, lo que mejora el grado de separación de la basura. La experiencia en otros municipios indica que a ese contenedor va a parar entre el 30 y el 40% de los residuos domésticos. Según Martínez, la implantación del quinto contenedor será obligatoria en los próximos años, de acuerdo a la normativa ambiental europea. El regidor avanza que la puesta en marcha de este nuevo punto de depósito irá acompañada de una campaña de educación ambiental para que los vecinos "sepan cómo deben separar los residuos". Esa mayor separación repercutirá directamente en las arcas municipales, puesto que el transporte de residuos exclusivamente orgánicos es sensiblemente más económico que el de la basura mezclada que se acumula en el actual contenedor verde. El traslado a Xixona de este material cuesta 51 euros por tonelada, según el departamento de Medio Ambiente. El precio del transporte de residuos orgánicos es de 25 euros. Un correcto uso del nuevo contenedor marrón puede acarrear un ahorro de hasta 300.000 euros anuales, según los cálculos del Gobierno. Los técnicos municipales están ultimando el análisis de las siete ofertas que el Ayuntamiento ha recibido para hacerse con la nueva contrata de la basura, concursada para un plazo de 4 años más dos de prórroga y un precio máximo de 27 millones de euros.