The examples populate this alert with dummy content

PARTICIPACIÓN Alcoy impulsa una encuesta ciudadana para regular el aparcamiento en la ciudad El Ayuntamiento quiere conocer cuáles son los hábitos de los vecinos a la hora de dejar el coche para impulsar un sistema de aparcamiento que favorezca la rotación viernes, 14 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2018) El Ayuntamiento ha preparado una encuesta ciudadana para regular el aparcamiento en la ciudad. El Consistorio busca recopilar la máxima información disponible acerca de los hábitos a la hora de dejar el coche. La consulta se centra en conocer, además, el nivel de utilización de vehículo en los diferentes barrios, el modo de transporte habitual, la cifra de vehículos con los que cuenta cada familia y el número de desplazamientos al día. El objetivo elaborar un plan de estacionamiento sostenible que favorezca la rotación de los vehículos. Un objetivo que tampoco fomentaba el anterior sistema de la ORA, como ha recordado el concejal Jordi Martínez. El siguiente paso será realizar reuniones con vecinos, comerciantes y diferentes entidades para recoger aportaciones y buscar un consenso. El Ayuntamiento se marca finales de este año, principios del próximo, para fijar un borrador que recopile los datos extraídos de la encuesta.