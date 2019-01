The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD Alcoy incorpora 6 nuevos policías locales De los nuevos agentes, 4 han accedido por oposición libre y 2 por turno de movilidad lunes, 21 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha incorporado 6 nuevos policías locales que, desde este martes, 22 de enero, ya estarán trabajando en la ciudad. Se trata de los primeros que acceden por oposición desde 2010. De los 6, 4 han accedido por oposición libre y 2 por turno de movilidad. Hasta 14 efectivos en un año En este momento hay abierto otro proceso de oposiciones, del que ya se ha publicado el listado provisional de personas admitidas, por el cual la ciudad tendrá 8 nuevos policías locales más, 6 por oposición libre y 2 por turno de movilidad. "En un año Alcoy tendrá un total de 14 nuevos policías locales, cuando hemos estado 9 años sin ningún nuevo agente que haya entrado por oposición. Estamos satisfechos, este es un proceso muy complicado y trabajamos para seguir mejorando el servicio", ha indicado el concejal de Seguridad, Raül Llopis.