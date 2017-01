The examples populate this alert with dummy content

TRANSPORTE Alcoy incorpora el microbús para dar acceso a los nuevos juzgados Esta adquisición también reforzará el resto de líneas en picos de demanda – Dispone de 24 plazas y de rampa automática para personas de movilidad reducida martes, 03 de enero de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha incorporado el microbús que dará servicio a los nuevos juzgados y también reforzará el resto de líneas en los picos de demanda de usuarios. El microbús comienza como apoyo a las demás líneas de autobús pero tal y como explica el alcalde, Antonio Francés, otro de los objetivos del Consistorio es acceder con esta adquisición a zonas donde los actuales vehículos no pueden acceder por sus grandes dimensiones. Por ejemplo, en la presentación del microbús, se ha realizado un trayecto por el cauce del río y por el museo Explora. “El microbús se incorpora con la vocación de mejorar el servicio y de dotar a determinadas zonas de Alcoy a las que la flota actual no podía acceder, poder dar servicio. Estamos hablando de los juzgados de Alcoy, del museo Explora, de otras zonas de la ciudad que tienen mayor dificultad de accesibilidad con un vehículo grande y que con este microbús se podrá dar servicio”, señala el alcalde. El microbús cuenta con 24 plazas y una rampa automática de acceso para personas de movilidad reducida, quienes también tienen un espacio reservado dentro del vehículo. Esta nueva incorporación a la flota dispone de cuatro cargadores USB para móviles y con una cámara trasera. Jordi Martínez, concejal de Movilidad, señala que “este del microbús era uno de los servicios que en todas las encuestas y en todas las cuestiones que habíamos preguntado a los ciudadanos, era una de las cuestiones que observábamos que los ciudadanos querían unos autobuses que no fuesen tan grandes, sobre todo para circular por el casco histórico. Y en este caso, aprovechando que tenemos próxima la apertura del nuevo juzgado y tenemos que dar servicio ya que nos comprometimos tanto con los jueces como con el colegio de abogados, intentar que fuera un autobús lo más accesible por toda la ciudad y que pueda tener uso en varias líneas de Alcoy”. Esta nueva adquisición es el primer paso a la renovación de la flota actual, tal y como ha señalado el alcalde en la presentación. Además, el Ayuntamiento ha afirmado que durante el 2016 se ha consolidado la implantación de las nuevas tarjetas de transporte con un incremento de usuarios del 14% respecto al 2015.