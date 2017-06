The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO Alcoy incrementa un 50% el alcance del plan Avalem Joves Solo Valencia supera la cifra de 156 jóvenes contratados a través del programa de la Conselleria de Economía Sostenible viernes, 23 de junio de 2017 El alcance del plan de contratación Avalem Joves va a superar en un 50% la previsión inicial del Ayuntamiento de Alcoy. La ciudad será la segunda de la Comunidad Valenciana, tras Valencia, en la que tendrá mayor impacto este programa impulsado por la Conselleria de Economía Sostenible. El Ayuntamiento contratará a 156 jóvenes, según ha informado el Gobierno local. Con dos millones y medio de euros de inversión, la ayuda que percibirá el Ayuntamiento de Alcoy es la de mayor cuantía de toda la Comunidad Valenciana después de la ciudad de Valencia. Conocido el detalle de la subvención, Alcoy contará con recursos para contratar a 156 jóvenes: 26 jóvenes cualificados con un total de 410.372 euros, y un ayuda de 2.035.526 euros para contratar a 130 no cualificados. “Desde el Ayuntamiento ya se está trabajando con el SERVEF para la selección de personas, recordamos que todos los interesados ​​entre 16 y 30 años deben apuntarse al programa de garantía juvenil. Queremos que todo este capital humano comience a trabajar cuando antes para seguir transformando Alcoy y esperamos que los primeros jóvenes contratados empiecen en julio”, ha dicho el alcalde, Antonio Francés. El regidor también destaca la gestión de las ayudas: “Tenemos que agradecer a toda la gente que ha trabajado duro y con mucha profesionalidad para conseguir estas ayudas, tenemos un equipo humano técnico y político en el Ayuntamiento excepcional. Estamos recibiendo dinero de todas las administraciones para que estamos presentando proyectos ambiciosos, innovadores y porque tenemos un plan claro y riguroso para transformar esta ciudad. Es importante que seamos conscientes de lo que estamos viviendo, estamos transformando la ciudad y esa tarea precisa de la ayuda, la comprensión y la colaboración de todos”, ha añadido. El programa Avalem Joves servirá para reducir en un 20% la tasa de desempleo juvenil en la ciudad y dar la primera oportunidad laboral a muchos de estos jóvenes. La Generalitat, según informa el Ayuuntamiento, ya trabaja un nuevo programa enfocado a la contratación de trabajadores de otro de los sectores de población más castigados por el paro como son los mayores de 45 años.