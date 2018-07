The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO INDUSTRIAL Alcoy Industrial triplica el número de socios en su primer año de vida La asociación surgida para custodiar y preservar el patrimonio de Alcoy y comarca alcanza los 90 asociados distribuidos en 6 grupos de trabajo martes, 10 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/07/2018) La asociación Legado histórico industrial de Alcoy y su entorno ha cumplido su primer año de vida. Enrique Masiá, presidente de la entidad, también conocida como Alcoy Industrial, ha hecho balance en Radio Alcoy de la trayectoria, junto a Eduardo Gilabert, vocal del área de museo. "Comenzamos en mayo del año pasado con 35 socios y ahora somos ya 90", ha destacado Masiá. "El compromiso que pedimos es el de colaboarar con alguno de los seis grupos de trabajo que se ha creado", ha explicado. Uno de los grupos es el relacionado con el area de El Molinar sobre el que se proyecta dar a conocer a través de las nuevas tecnologías el amplio patrominio industrial que acoge. Otra de las areas es el desarrollo de un proyecto museístico. "Hemos comenzado con el listado de maquetas, maquinaria, utensilios y demás, para que no se pierda", ha señalado Gilabert.