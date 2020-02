The examples populate this alert with dummy content

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Alcoy inicia la construcción del nuevo campo de fútbol en el polideportivo La antigua pista del Cola Cao acogerá el terreno de juego con césped artificial, casetas prefabricadas para vestuarios y servicios con una inversión de 690.118 euros jueves, 06 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/02/2020) Un partido de 11 meses. Ese es el tiempo que queda para que el polideportivo Francisco Laporta disponga de un campo más de futbol –en la antigua pista del Cola Cao- después de que hayan comenzado los trabajos para construir el terreno de juego con césped artificial, como han informado desde el Ayuntamiento. La empresa Asfaltos y Construcciones Aitana es la adjudicataria de este proyecto de ampliación con una inversión de 690.118 euros y un plazo de ejecución de 11 meses. Una actuación que también incluye la instalación de casetas prefabricadas para vestuarios y servicios. Miguel Juan Reig, edil de Deportes explica que "llevaremos adelante una actuación muy necesaria para descongestionar los campos del Polideportivo, donde se tienen que jugar partidos durante todo el fin de semana, incluso domingo por la tarde. Ganaremos un campo municipal más para acoger entrenamientos y partidos". El concejal recuerda el área de aparcamiento creada para sustituir el espacio que ahora ocupa los trabajos de la obra. "Se acondicionó el campo número 3 para que la gente pueda aparcar mientras tengamos esta actuación". Una área habilitada para el estacionamiento que ha sido señalizada, según informan desde el Ayuntamiento.