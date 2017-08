The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Alcoy inicia la creación de una empresa pública El Ayuntamiento pretende que el negocio se encargue de gestionar los servicios municipales y que esté constituido antes de final de año con una aportación de 200.000€ miércoles, 30 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/08/2017) El Ayuntamiento de Alcoy pone en marcha la creación de una empresa pública para gestionar servicios municipales. La propuesta, que debe ser ratificada en el pleno del lunes 4 de septiembre, ha salido adelante en comisión con los 15 votos favorables de PSOE, Compromís y Guanyar, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. El consistorio pretende que la empresa esté creada antes de que acabe 2017 con una aportación inicial de 200.000 euros. Antonio Francés, alcalde de Alcoy, alega que “la gestión pública no debe ser deficitaria para las administraciones si se estudia, evalúa correctamente y se gestiona como toca. Este Ayuntamiento ya lo ha demostrado, por ejemplo, con la recuperación de la gestión pública del Complex Eduardo Latorre. Apostamos por una empresa que gestione lo que toca y como toca, que beneficie a toda la ciudadanía con respeto por los puestos de trabajo y las condiciones laborales”. Por su parte, Vanessa Moltó, concejal de Hacienda, explica que la intención es “constituir una comisión que pueda estudiar qué servicios pueden ir o puede desempeñar esa empresa pública y comenzar a trabajar la cuestión”. Algunos de los servicios de los que se haría cargo la empresa son: limpieza de edificios públicos; gestión de instalaciones deportivas; portería y conserjería de edificios públicos o el mantenimiento de parques y vías públicas. Para los servicios que se pretenda gestionar con la nueva empresa, se realizará un estudio de viabilidad que garantice que la gestión pública es más beneficiosa para los ciudadanos que la actual gestión de una empresa privada.