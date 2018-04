The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO Alcoy inicia el grueso del pago por la expropiación del suelo para ampliar el campus El pacto entre el Ayuntamiento y los propietaros prolonga a 2021 la liquidación de los 2,6 millones fijados viernes, 13 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/04/2018) El Ayuntamiento comienza a pagar el grueso de la expropiación de terrenos para la fallida ampliación del campus de Alcoy de la Politécnica a lo largo de la ladera de La Beniata. Ha autorizado el abono de 500.000 euros para saldar una indemnización total de 2,6 millones de euros. El que ha aprobado la Junta de Gobierno es el tercer pago que realiza el Ayuntamiento por este concepto, pero el primero después de que el Tribunal Supremo reafirmara el valor de las expropiaciones en 2,6 millones, ocho veces más que la valoración inicial de los técnicos municipales. Los primeros pagos, de 100.000 y 255.000 euros, los abonó como adelanto el Consistorio en 2016 y 2017. El correspondiente a este 2018, de medio millón de euros, es el primero del plan de pago pactado entre el Ayuntamiento y los propietarios. El Ayuntamiento ha asumido el pago después de que la Politécnica revocase en 2013 el convenio firmado con el Ayuntamiento en el año 2008 porque no consideraba necesarios los terrenos para ampliar sus instalaciones en Alcoy. El proyecto inicial, que incluía urbanizar la ladera de La Beniata, se quedó en el nuevo edificio, aparcamiento y pabellón polideportivo, en el que la universidad invirtió 13 millones de euros. Según el plan de pago, el Ayuntamiento debe pagar 600.000 euros en 2019, la misma cantidad prevista para 2020. El último pago, de 565.844 euros, se producirá en 2021. De forma paralela, el Ayuntamiento negocia con la Politécnica la fórmula para compartir el pago.