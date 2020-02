The examples populate this alert with dummy content

RECICLAJE Alcoy inicia la implantación del contenedor marrón para residuos orgánicos El objetivo es mejorar los registros de la recogida selectiva que con 16.209 kilos en el último año ha rebajado en una tonelada los residuos que no se reciclan lunes, 10 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El año pasado la basura que fue a parar los contenedores que no se reciclan ascendió a 16.209 kilos. La cifra bajó una tonelada y supone un descenso de 8 puntos en el porcentaje de residuos que no se reciclan respecto a 2015. Estos resultados suponen, según el concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, más ingresos por la venta de cartón, vidrio o envases cuyas cantidades suben. Con 1.463 kilos cartón este residuo pasa a representar el 7,14% del global, con 899 kilos recogidos el vidrio llega al 4,39% y los 1.263 kilos de envases suponen el 6,17%. "Esta bajada de la parte que consideramos el resto, que no se recicla, hay que agradecera las usuarios, cada vez más formados y concienciados y a las campañas escolares como la de reciclar es sencillo". Alcoy iniciará en marzo la implantación del contenedor marrón para orgánicos con una campaña y entrevistas entre los usuarios que soliciten vía mail. Carles Samper, técnico del departamento explica que la recogida se realizará en un contenedor cerrado y será voluntaria. "Los interesados han de ponerse en contacto con el departamento vía mail o por teléfono, se les realizarán entrevistas y se les entregará el materia para reciclar" Se instalarán 36 contenedores de 2.200 litros de capacidad en 170 islas y se realizará la recogida puerta a puerta en los grandes productores, como comedores, restaurantes o colegios.