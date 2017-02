The examples populate this alert with dummy content

PARTICIPACIÓN Alcoy inicia las obras del plan de accesibilidad Consta de cuatro ámbitos; la via pública, los edificios de uso público, los transportes y la comunicación-Los primeros trabajos en las calles han sido la adecuación de cinco pasos de peatones en Oliver lunes, 13 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/02/2017) El Plan de Accesibilidad para adaptar la ciudad a las personas con diversidad funcional comienza a dar sus primeras obras. Este plan consta de cuatro ámbitos; la via pública, los edificios de uso público, los transportes y la comunicación. El listado elaborado por Avanzar, la asociación de personas con diversidad funcional, con los puntos negros a la accesibilidad ha comenzado a disminuir, con la puesta en marcha de las primeras obras de este plan, por parte del Ayuntamiento en la adecuación de cinco pasos de peatones de la calle Oliver o la cobertura de alcorques en Santa Rosa. A estos trabajos seguirán la adecuación de la confluencia de las calles Doctor Sempere con Puente de San Jorge y la instalación de una barandilla en las esquina de El Camí con Músico Gonzalo Blanes. Javier Abad, integrante de Avanzar, en la entrevista concedida a Radio Alcoy, recuerdó que este plan y su ejecución cuentan con partida de 96.000 euros de los presupuestos participativos de 2014. "21.000 euros son para la elaboración del plan y los 75.000 restantes para la ejecución de las obras". La edil de Democracia Participativa, María Baca, indica que "estamos avanzando mucho en un tema tan importante como tener una ciudad que integre a todos sus ciudadanos sin barreras ya que hablamos de uno de los principios básico de la democracia: la igualdad de oportunidades para todos". Las actuaciones para mejorar la accesibilidad de edificios públicos comenzaron con las obras recientes del edificio del Centre Cultural Mario Silvestre o el plan de mejoras de aceras, ambos realizados a lo largo del 2016.