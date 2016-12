The examples populate this alert with dummy content

EXCAVACIONES Alcoy inicia la primera excavación en El Castellar después de cuarenta años El objetivo de reanudar los trabajos que comenzó el estudioso Juan Faus Cardona es delimitar el periodo de ocupación del yacimiento medieval viernes, 01 de julio de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/07/2016) Alcoy inicia la primera excavación en El Castellar después de cuarenta años. ¿El objetivo? Determinar el periodo de ocupación de El Castellar. El arqueólogo y profesor Germán Pérez Botí dirigirá los primeros trabajos de excavación en El Castellar, antiguo castillo musulmán de Alcoy. Casi medio siglo después, doce investigadores de la Universidad de Alicante retoman los trabajos que el estudioso Juan Faus Cardona inició en los años sesenta sobre el poblado perpetuo. Josep Maria Segura, director del Museo Arqueológico de Alcoy, explica que se trata de unos sondeos que pretenden comprobar el periodo de vida de El Castellar, delimitado inicialmente en cinco siglos que podrían haber terminado con la ocupación cristiana. Los arduos trabajos de investigación sobre la era de El Castellar, poblado durante varias etapas y también necrópolis, arrancan el lunes, 4 de julio, y se prolongarán durante dos semanas.