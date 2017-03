The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Alcoy inicia la primera Mostra de teatre escolar Alrededor de 11 centros educativos participan en este proyecto que tendrá lugar del 3 al 7 de abril en la ciudad – La compañía vasca Gorakada representará el último día Mobydick en el Teatro Calderón miércoles, 22 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/03/2017) El Ayuntamiento de Alcoy organiza la primera edición de la Mostra de teatre escolar entre el 3 y 7 de abril. El Consistorio, con una partida inicial de 10.00 euros, ha puesto en marcha este proyecto en el que se prevé la participación de 350 estudiantes de 11 centros educativos diferentes. El Ayuntamiento subvencionará cada obra presentada con hasta 300 euros para subsanar los gastos de los centros en las representaciones. La intención por parte del Consistorio es que esta Mostra de teatre escolar se asiente en la ciudad. “Esto viene para quedarse. Nuestra intención es que esto se consolide, que crezca a nivel de calidad y no de cantidad, debido a que tantas funciones en tan pocos días, los espacios que tenemos son los que son”, explica el concejal de Cultura, Raül Llopis. Del día 3 al 6 de abril se representarán las obras de los escolares en doble sesión, por la mañana para el resto de niños participantes y por la tarde será abierta al público. Como colofón final, el sábado 7 de abril, la compañía de teatro vasca Gorakada representará en el Teatro Calderón Mobydick. Alberto Belda, concejal de Educación, explica el objetivo de esta iniciativa. “En nuestra ciudad tenemos la Mostra de teatre, de la que nos sentimos muy orgullosos y que representa muy bien el espíritu artístico de Alcoy. Pensamos que no tenía mucha lógica tener esta Mostra pero no tener la cantera. Pasa como en el deporte, no podemos tener al Alcoyano, al Patín Alcodiam, sin tener esa cantera base de la que tenemos que nutrirnos. En este caso la base la tenemos en los centros educativos que estaban a nuestra disposición y lo que hemos hecho es poner en contacto los centros educativos con el mundo del teatro, algo que ya estaban haciendo pero a nivel interno”. Gilberto Dobón es el autor del cartel de la Mostra. También diseñará el programa de mano y el obsequio conmemorativo para cada centro.