The examples populate this alert with dummy content

MANTENIMIENTO Alcoy inicia la retirada de plataneros para evitar daños en aceras y edificios El plan municipal para sustituir hasta 750 árboles arranca en la avenida de Juan Gil-Albert y proseguirá por el resto de barrios de laa ciudad miércoles, 12 de abril de 2017 De los 4.000 árboles que pueblan Alcoy, 750 son plataneros, casi una quinta parte todos los de la ciudad. Una especie que el Ayuntamiento prevé sustituir en los próximos dos años por los problemas que ocasionan sus raíces al levantar las aceras y suelos de casas y comercios. El nuevo arbolado será de hoja perenne o caduca con caída más rápida que su predecesor, el platanero, para evitar la acumulación de hojas en las calles durante un largo periodo de tiempo. Así lo explica el concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, que avanza que ya están actuando en una de las principales vías con plataneros: la calle Juan Gil-Albert. La Zona Norte aglutina casi un centenar de plataneros divididos en cuatro zonas. El árbol también está presente en el barrio de Santa Rosa, el parque de Batoy y la zona centro, esta última con menor presencia. El Ayuntamiento se reunirá en diez días para analizar qué árbol sustituirá al platanero. Una de las especies que baraja es el prunus, por su carácter decorativo y menos agresivo que el platanero.