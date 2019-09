The examples populate this alert with dummy content

CELEBRACIÓN Alcoy inicia su tercer viaje a la época modernista Conoce día a día y hora a hora la amplia agenda que distintas entidades han elaborado para recrear el Alcoy de finales del XIX y principios del XX lunes, 16 de septiembre de 2019

Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (16/09/2019) Comienza la semana que Alcoy dedica al Modernismo por tercer año consecutivo. A las siete de la tarde de este lunes 16 de septiembre tendrá lugar el descubrimiento del cartel de la III Setmana Modernista en la fachada del ayuntamiento y a las 19,45 la inauguración de la exposición de doña Amalia en la histórica casa en la que la maestra formó a numerosos niños alcoyanos, y a la que está dedicada esta tercera edición. Talleres, exposiciones, proyecciones, charlas se sucederán a lo largo de la semana, como muestra de la época de esplendor económico, cultural y social de la ciudad y como previa a la III Fira Modernista que arranca el viernes 20 de septiembre por la tarde, con Aimar Bretos, nuestro compañero de Hora 25, como pregonero, y que se va a prolongar todo el fin de semana. A continuación, ofrecemos la recopilación de los actos previstos en la agenda de la III Setmana y Fira Modernista. Lunes, 16 de septiembre Descubrimiento del cartel de la Setmana Modernista. A las 19 horas en la fachada del Ayuntamiento. Inauguración de la exposición de Doña Amalia. A las 19'45 horas en la Casa Doña Amalia. Martes, 17 de septiembre Taller de sombreros y tocados modernistas. De 17'30 a 20 horas en la sala Àgora. Inauguración de la exposición de fotografías modernistas. A las 20 horas en la Sala Multiusos del Campus de la UPV. Miércoles, 18 de septiembre Taller de sombreros y tocados modernistas. De 17'30 a 20 horas en la sala Àgora. Presentación del calendario solidario del Tomás Llácer en espacios modernistas. A las 19 horas en el Círculo Industrial. Cine modernista El último de Murnau. A las 21'30 horas en el IVAM CADA Alcoi. Jueves, 19 de septiembre Presentación del poemario modernista de Luis Miguel Sanmartín. A las 19'45 horas en el Círculo Industrial. Cineclub modernista, El circo de Charles Chaplin. A las 21'30 horas en el Círculo Industrial Viernes, 20 de septiembre Taller de Bomberos de 1900. De 16 a 18 horas en el MUBOMA Visita guiada teatralizada a los comercios del Centro. A las 17 horas desde el Centre Cultural Mario Silvestre. Concentración en el calle Santo Tomás para recoger a la comitiva municipal en dirección a la Casa Doña Amalia para recoger a la protagonista de la edición de este año de la Feria Modernista. A las 19 horas en el calle Santo Tomás. Lectura del pregón a cargo de Aimar Bretos y actuación del Grup de Danses Carrascal. A las 19'30 horas en la Plaza de España. Pasacalle modernista popular. A las 20 horas desde la plaza de España hasta la plaza de Ferrándiz y Carbonell. Bailes modernistas. A las 21 horas en la plaza Ferrándiz y Carbonell a cargo de las Aulas de la Tercera Edad. Cena modernista de máscaras. A las 21,30 en el Círculo Industrial. Sábado, 21 de septiembre Inauguración de la Feria Modernista. A las 10 horas desde la Plaza de España hasta la Glorieta. Feria del Turismo y Tradiciones con exhibición de steampunk. En la Glorieta desde las 10'30 horas. Almuerzo popular. A las 10'30 horas en la Glorieta organizado por Amas de Casa Lucentum Actuación del ballet de Virginia Bolufer. A las 11 horas en La Glorieta Manifestación contra el sistema de reclutamiento para la Guerra de Marruecos. A las 11'30 horas desde la Glorieta Recital de El Trabajo. Al acabar la manifestación en la plaza de España Picnic modernista. A las 13 horas en el paseo de Cervantes Bailes populares. En el templete de la Glorieta a partir de las 17 horas. Concurso de indumentaria modernista. A partir de las 18 horas en La Glorieta Actuación teatralizada del Grup de Danses Sant Jordi en la puerta de la escuela. A partir de las 19 horas en La Glorieta Recreación del acto de la Cucafera. A partir de las 20 horas en la Font Redona, organizado por la Asociación de Sant Jordi. Fiesta obrera. A las 23 horas en Cerveses Lluna. Domingo, 22 de septiembre Recreación de la carrera pedestre. A partir de las 9 horas desde la plaza de España para dar la Volta als Ponts. Chocolatada en la placeta del Fossar para los niños de Doña Amalia. A partir de las 10 horas Ruta Guiada tematizada al Cementerio. A las 10 y 11'30 horas en el Cementerio Lectura y tertulia literaria con bailes. A las 11 horas en la sede de la Asociación Cultural Samarita. XXVII Mostra de Dolçaines i Tabals de Grup de Danses El Carrascal. A las 11'30 horas en el templete de la Glorieta. Bicicletada de época. A las 12 horas desde la Font Redona. Obra de teatro del colegio José Arnauda. A las 12'45 horas en La Glorieta.