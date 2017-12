The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Alcoy inicia un plan piloto de atención farmacéutica domiciliaria para dependientes La primera fase de pilotaje de este programa se va a realizar en el Centro de Salud Plaza de Dins lunes, 18 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/12/2017) La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha presentado en Alicante el programa de atención farmacéutica domiciliaria Domi-Eqifar, un proyecto diseñado por la Conselleria en colaboración con la de Igualdad y Políticas Inclusivas y con los colegios oficiales de Farmacia de Alicante, Castellón y Valencia para mejorar la calidad de la atención farmacéutica de las personas dependientes con cuidador o cuidadora no profesional.



La primera fase de pilotaje de este programa comienza ya en el Departamento de Salud de Alcoy y se va a realizar en el Centro de Salud Plaza de Dins. En el desarrollo del programa van a participar 12 oficinas de farmacia. El pilotaje durará un año, comienza en Alcoy, y se extiende a Castellón (Departamento de Vinaròs) y a València (Departamento de Salud Arnau-Llíria) donde comenzará a principios del año que viene.



Carmen Montón ha mantenidouna reunión, en la que han estado presentes la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, Fe María Ballestero, la gerente del departamento de salud de Alcoy, Roser Falip, el director de Atención Primaria de Alcoy, Rafael Vázquez, y profesionales que forman parte del grupo de trabajo creado en el departamento de Alcoy, donde se va a llevar a cabo la primera fase de pilotaje de este programa.



Según ha destacado la consellera de Sanidad, "el objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad y seguridad de la farmacoterapia de este colectivo de personas, que son dependientes, crónicas y polimedicadas, a través de un plan individualizado de mejora de su medicación, diseñado por un equipo multidisciplinar y que cuente con la participación activa tanto del paciente como de su cuidador/a".



En concreto, se van a beneficiar 30.000 personas en la Comunitat Valenciana que son consideradas dependientes y que están bajo los cuidados de un cuidador no profesional, no siendo personas que se encuentren en centros residenciales.



Carmen Montón ha indicado que "es un proyecto que pone al paciente en el centro y se enmarca en la Estrategia de atención a la cronicidad que estamos impulsando desde la Conselleria de Sanidad universal y Salud Pública, y especialmente en el marco de la coordinación sociosanitaria".



Cabe destacar que el 96,2% de las personas son pacientes crónicos y que el 26,1% de las personas dependientes son pacientes crónicos de alta complejidad. Además, un 72,7% son pacientes polimedicados, es decir, tienen cinco o más tratamientos activos, siendo la media de ocho tratamientos por paciente.



Por otro lado, la consellera de Sanidad ha destacado que "se forma para cada paciente un equipo multidisciplinar que, liderado por el Servicio de Farmacia de Atención Primaria del Departamento de Salud, revisará de forma integral e individualizada todos los tratamientos del paciente para detectar y resolver problemas en la utilización de los medicamentos con el fin de mejorar su seguridad, su adherencia e incrementar el conocimiento y optimizar las actitudes que tienen los pacientes y cuidadores respecto al manejo de su patología y medicación."



El objetivo es la definición de un plan individualizado de mejora del tratamiento a través de la revisión y seguimiento farmacoterapéutico, existiendo una coordinación y comunicación explícita entre el equipo asistencial y los profesionales de los servicios sociales de atención primaria en aquellas situaciones en que se requiera.



Toda la información del programa está disponible en la página web http://www.san.gva.es/domi-eqifar.



Circuito del programa Domi-Eqifar



Los farmacéuticos y farmacéuticas del Servicio de Atención Primaria contactan con las personas dependientes y sus cuidadores o cuidadoras para proporcionarle toda la información sobre el programa y sus beneficios y en caso de aceptar el paciente es incluido en el programa.



Los profesionales del equipo multidisciplinar (médicos, personal de enfermería, farmacéuticos de atención primaria y farmacéuticos de oficina de farmacia, y otros profesionales según las necesidades del paciente) realizan una revisión farmacoterapéutica y definen un plan de mejora de la medicación del paciente, incluyendo en este medidas encaminadas a mejorar el conocimiento y utilización de los tratamientos.



Por otro lado, se identifica el grado de adherencia de los pacientes a la medicación, a través de los test de Haynes-Sackett y el Test de Morisky-Green, para valorar si toma la medicación tal y como se le ha prescrito y conoce para qué sirve cada una. Con el resultado obtenido, se valorará la necesidad de disposición de sistemas personalizados de dispensación.



Asimismo, es un proceso continuo que requiere, tras cada nueva prescripción o modificación de tratamiento, un seguimiento farmacoterapéutico y una revaloración continua del plan individualizado de mejora de la medicación del paciente, adaptándose por tanto a las necesidades actuales del paciente y del cuidador no profesional.



Finalmente, se valora en función del grado de dependencia y de la situación de su cuidador o cuidadora la necesidad de dispensación de la medicación en el domicilio, y en caso de requerirlo se dispensa a través de las oficinas de farmacia.