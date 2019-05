The examples populate this alert with dummy content

TECNOLOGÍA Alcoy instala siete pantallas en Entenza para ofrecer información municipal La UPV y la UA trabajan en el desarrollo de estos dispositivos que, también, permitirán la carga de los móviles jueves, 30 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/05/2019) Siete pantallas táctiles en la calle Entenza informarán sobre la temperatura, la agenda cultural o datos municipales y darán energía las baterías de los móviles. Se trata de un proyecto, impulsado por el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de Valencia y la Universidad de Alicante, con el apoyo del Ayuntamiento de Alcoy, que se encuentra en fase de desarrollo antes de su puesta en marcha. Manolo Gomicia, edil de Ciudad Inteligente, explica que estos dispositivos permitirán "la carga del móvil" y ofrecerán información a la ciudadanía "sobre temas de cultura o de deporte así como consultar la página web del Ayuntamiento". En las pantallas también aparecerán indicadores sobre "la temperatura, CO2 o partículas en suspensión". Las pantallas ya están instaladas en esta reformada calle que también cuenta con cinco cámaras que controlan el tráfico. Los aparatos "controlan la velocidad, contabilizan los vehículos que circulan por Entenza y la policía tiene la información al minuto sobre el estado del tráfico en esta principal vía", añade el edil.