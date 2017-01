The examples populate this alert with dummy content

SALUD Alcoy instruye a las futuras enfermeras de la provincia Más de ochenta estudiantes de la Universidad de Alicante asisten al antiguo Hospital sueco-noruego a la primera jornada sobre los cuidados del paciente respiratorio lunes, 30 de enero de 2017 La Dirección de Enfermería y la Unidad de Neumología del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, junto al Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy y el Colegio de Enfermería de Alicante, ha organizado la Primera Jornada de Cuidados de Enfermería del Paciente Respiratorio. Una actividad en la que han participado más de 80 estudiantes del segundo grado de enfermería de la rama de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. El encuentro tuvo lugar el pasado 26 de enero en el lugar más idóneo: el edificio de l'Escola Industrial de Alcoi, el antiguo Hospital Sueco-Noruego durante la guerra civil española. Durante las distintas sesiones de la mañana los participantes trataron conceptos fundamentales de la patología respiratoria y sus cuidados de enfermería respectivos. Por la tarde se realizaron talleres prácticos con los diferentes dispositivos asociados al paciente respiratorio, muy usados en la práctica habitual sanitaria, como terapia inhalada, la ventilación no invasiva, los drenajes torácicos y la oxigenoterapia. Los participantes recibieron diplomas de asistencia de manos del comité organizador, después de un día lleno de interacción con profesionales sanitarios expertos en cuidados respiratorios. El acto inaugural, previsto a las 9 horas, contó con Aroa Mira, concejal de Políticas Sociales, Igualdad y Salud Pública de Alcoy; Consuelo Olcina, directora de enfermería del Departamento de Salud de Alcoy; José Antonio Hurtado, decano de la Facultad Ciencias de la Salud de la UA; José Antonio Ávila, presidente del Colegio de enfermería de Alicante, y Carmen Ferrando, coordinadora de la Unidad de Neumología del Hospital de Alcoy.