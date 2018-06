The examples populate this alert with dummy content

POLITICAS SOCIALES Alcoy integra a 92 niños en las escuelas de verano Cinco escuelas ofrecerán servicios de comedor y diversas actividades a los niños más desfavorecidos durante el mes de julio - Con 17.404 euros, el Ayuntamiento triplica su aportación con respecto a la primera edición de las escuelas de verano martes, 26 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/06/2018) Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento, con el apoyo de la Conselleria de Políticas Sociales, abre la oportunidad a que los niños de las familias con menos recursos puedan disfrutar de un verano como el resto. En esta ocasión, el programa cuenta con un presupuesto 32.404 euros, de los que la Conselleria aporta 15.000 y Alcoy 17.404, cifra que triplica con respecto a la primera edición. Cinco colegios, Esclavas, Escuela de Integración Miguel Hernández, Carmelitas, Horta Major y la escuela de verano de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, van a recibir desde el próximo lunes y durante todo el mes de julio a los 92 niños, de entre seis y dieciséis años, que disfrutarán de varias actividades, con servicio de comedor incluido.