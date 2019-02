The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Alcoy integra su pasado con el país del sol naciente Nace Hana Hashi, la asociación que pretende fortalecer los lazos entre Japón y Alcoy desde un punto de vista más que cultural viernes, 15 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (14/02/2019) Ya han corrido muchos años desde que el guitarrista José Luis González iniciara el boom de discípulos guitarristas que atraerían el fenómeno de visitantes procedentes de Japón a la ciudad de Alcoy. Una práctica que se ha extendido hasta la actualidad y que ha estrechado los vínculos entre el país nipón y la ciudad. Bajo este pretexto se ha creado la asociación Hana Hashi: que significa, literamente, "flor", por la bellísima del cerezo, la del país asiático, y "puente", por el objetivo que pretende. "Japón no es solo anime o sushi, es mucho más". Ikuko Kitagaki es la presidenta de la asociación, que se presenta el próximo 4 de abril, a las 19.30 horas, en el Àgora, y que prepara encuentros, exposiciones, incluso talleres de shodo (escritura nipona) y origami (papiroflexia). Todo listo para establecer una aproximación entre unas culturas ya casi hermanadas. En su entrevista, además, el japonés más famoso de Alcoy, Hiroshi Fujii, y una de las estudiantes de japonés que integran la incipiente asociación.