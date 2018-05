The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Alcoy intensifica el control de plagas El Ayuntamiento refuerza los tratamientos para evitar la proliferación de ratas, mosquitos y procesionaria viernes, 25 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy intensifica antes del verano el control de plagas en la ciudad: ratas, mosquitos y procesionaria del pino. Los trabajos se iniciarán durante la primera quincena de junio e incidirán en puntos “especialmente problemáticos”, especialmente el alcantarillado. Para evitar la proliferación de ratas, el departamento de Medio Ambiente va a desarrollar una campaña de control en las alcantarillas en junio y otra en septiembre. Según la empresa responsable del servicio, “la densidad de roedores se encuentra por debajo del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud”. En los centros educativos y municipales, donde ya se efectuó una primera campaña en marzo, se llevarán a cabo las pertinentes revisiones estivales: en junio en los centros educativos, y en julio en los centros municipales, según el concejal Jordi Martínez. En cuanto a la procesionaria del pino, el Ayuntamiento instalará las trampas en 30 puntos de la ciudad a mediados de julio, antes del inicio del periodo de vuelo de la especie. En cuanto al control de los mosquitos, la empresa encargada del servicio ha previsto tratamientos mensuales durante junio, julio y agosto. Los técnicos actuarán en las alcantarillas mediante el uso de larvicidas.