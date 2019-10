The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy invertirá más de 136.000 € para mejorar la seguridad y movilidad en Entenza El Ayuntamiento instalará un semáforo en el acceso al Mercat de Sant Roc, cámaras de control del tráfico, balizas lumínicas para los pasos de peatones y dos puntos de recarga de vehículos eléctricos viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/10/2019) El Ayuntamiento de Alcoy invertirá más de 136.000 euros para mejorar la seguridad y movilidad en la calle Entenza. El proyecto contempla la instalación de un semáforo en el acceso al Mercat de Sant Roc -en el paso de peatones que actualmente presenta riesgo por la falta de visibilidad- cámaras de control de tráfico y balizas lumínicas en los pasos de peatones. Lorena Zamorano, edil de Urbanismo, explica que son actuaciones, con dispositivos Smart, que completan las obras de reurbanización de este principal vial del Ensanche. Asimismo, en esta actuación está previsto que se pongan en marcha dos puntos de recarga de vehículos eléctricos, que recibirán parte de la energía de las placas fotovoltaicas que se inslaraán en la pérgola de la plaza d'Enric Valor, y la colocación de sensores de detección que permitan el control del uso de las zonas de carga y descarga, según informan desde el Ayuntamiento. El Consistorio licita estas actuaciones por un importe de 136.233 euros y el plazo de ejecución será de dos meses. Las empresas tienen de plazo hasta el 11 de noviembre para presentar sus ofertas para este proyecto que será sufragado con fondos europeos.