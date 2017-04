The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Alcoy invierte 66.272 euros en la mejora del suministro de agua potable Las obras pretenden adecuar el bombeo de arsenal del Romeral como segunda opción als Llençols para distribuir agua a Batoy, Santa Rosa y parte del Eixample miércoles, 12 de abril de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy mejorará el suministro de agua potable en la ciudad a través de unas obras que consisten en la rehabilitación del bombeo de arsenal como alternativa al depósito dels Llençols. La inversión ha sido de 66.272,85 euros de Diputación y Aqualia es quien está realizando el trabajo. Esta rehabilitación permitirá que cada barrio pueda tener siempre suministro de dos manantiales diferentes. La estación de bombeo rehabilitada se encuentra en el Romeral y enviaría agua a Batoy, Santa Rosa y parte del Eixample. “En nuestra ciudad tenemos un tesoro natural con el agua, tenemos la suerte que no tienen otros municipios de la provincia que han de realizar profundas excavaciones para conseguirla, no obstante tenemos que trabajar para mejorarlo, incrementando la tecnología para luchar por tener una ciudad más eficiente hídricamente”, ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez. El Ayuntamiento también va a llevar a cabo unos trabajos que permitirán tener un mejor sistema de abastecimiento de agua de consumo humano de Alcoy, con sustituciones de tramos de hierro y fibrocemento; seguir malla la red para poder dar servicio a zonas aisladas en caso de avería, eliminación de finales de red y llevar adelante nuevos sectores que favorezcan un incremento del rendimiento hidráulico de la red, reduciendo el nivel de fugas existentes.