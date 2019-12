The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Alcoy invierte más de 400.000 € en mejoras en tres polígonos en el último trimestre El asfaltado de calles, la construcción de una rotonda o la renovación de zonas verdes centran los trabajos en Batoy, Cotes Altes y Cotes Baixes sábado, 21 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Tres polígonos de Alcoy presentan nuevo aspecto tras invertir más de 400.000 euros en mejorar viales, reordenar el tráfico o aumentar las medidas de seguridad en las últimas semanas. Es el caso de las calles del área industrial de Batoy que estrenan asfalto después de los trabajos de reparación en viales como Mondúver, Bèrnia, Puig Campana y Safor. También, en la calle Els Plans, se han construido las aceras. Unas actuaciones que han contado con una inversión de más de 119.000 euros, con una financiación a cargo de una subvención del IVACE, y que están listas a falta de la señalización horizontal. En Cotes Baixes también se están desarrollando trabajos para eliminar los cuadros de luz que impedían una correcta circulación por el carril bici, el reasfaltado de las calles A y C y mejoras en las zonas verdes con un presupuesto de 160.000 euros, según informan desde el Ayuntamiento. Y los vehículos ya pueden circular por la nueva rotonda construida entre las calles Judíos, Aragonesos y Camí de Talecons en Cotes Altes. En este polígono, asimismo, están en marcha las mejoras en el carril bici, construido en 2017, y que conectará con el nuevo eje ciclo-peatonal y se instalan monitores para las cámaras de seguridad. Un trabajo, que está contando con una inversión de 120.000 euros, que ha sido supervisado recientemente por técnicos municipales y el edil de Empresa, Alberto Belda. Estas obras se enmarcan en el plan de mejora de los polígonos de la ciudad que en este 2019 contaba con una partida de 1.400.000 euros, de los que más de 560.000 euros están subvencionados por el IVACE.