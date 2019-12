The examples populate this alert with dummy content

LOTERÍA DE NAVIDAD Alcoy juega más de 4 millones de euros en el Gordo Los representantes de las administraciones se muestran contentos con la campaña, muy similar en cifras a la del año pasado - Se devolverá solo un 4% de lo consignado - Entre las anécdotas, la terminación más buscada es el 19 viernes, 20 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/12/2019) Alcoy se juega en torno a 4,3 millones de euros en la Lotería de Navidad. La cantidad crece un 6,3% respecto al año pasado. Los responsables de las administraciones de lotería de Alcoy apuran las últimas horas para la venta de décimos del Gordo que se juega este domingo y que podrán seguir a través de Radio Alcoy. La Sociedad Estatal de Loterías y apuestas del Estado ha consignado a la ciudad 4.483.220 de euros, de los que podrían devolverse en torno un 4%. Esta cifra dejaría en 4,3 millones de euros el valor de lo vendido este año en la ciudad. Los loteros se muestran satisfechos con la campaña cuyas ventas se han mantenido respecto al año pasado, en que fueron consignados décimos por valor de 4.010.760 euros. Carmen Sanus y Pepe Vitoria, de las administraciones 2 y 3, ubicadas en las calles Els Alzamora y Santo Tomás explican que las cifras son muy similares a las del anterior sorteo navideño, algo muy positivo para ellos. En el capítulo de anécdotas destacan la búsqueda de terminación 19, la del año, una de las más vendidas, que este año se ha sumado al tradicional 13. Otra curiosidad son las numerosas peticiones de lotería recibidas desde Galicia.