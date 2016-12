The examples populate this alert with dummy content

MANIFESTO Alcoy lanza su primer 'no' contra la homofobia Por primera vez, la ciudad se une el martes 17 de mayo al Día Mundial contra la homofobia y la transfobia a través de la lectura de un manifiesto en el Ágora viernes, 13 de mayo de 2016 Alcoy le plantará cara a la homofobia y la transfobia este martes, 17 de mayo, coincidiendo con la cita a nivel mundial. El LGTBI Mariola, colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de nuestras comarcas, leerá un manifiesto a partir de las siete y media de la tarde en la sala Ágora, donde explicará cuáles son sus objetivos y dará visibilidad a aquellos que sufren algún tipo de persecución debido a su orientación sexual o su identidad de género. "El acto está abierto a todo tipo de público, a cualquiera que sienta curiosidad por conocer nuestra realidad", asegura su portavoz, Jordi Jiménez. El Ayuntamiento ha mostrado su apoyo en las actividades previstas para el Día Mundial contra la homofobia. Desde el lunes, una pancarta colgará de la casa del pueblo como muestra de repulsa hacia este tipo de discriminación, sufrida por un colectivo que todavía está en segundo plano.