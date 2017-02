The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy lanza un plan de ayudas para evitar la ruina de edificios viejos Dará apoyo económico a las familias sin recursos y presionará a bancos e inversores, que acumulan el 38% de las sanciones por no mejorar sus propiedades viernes, 17 de febrero de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy prepara el lanzamiento de un plan de ayudas a familias con pocos recursos con el que evitar la ruina de edificios antiguos. El Gobierno va a crear la Oficina de Regeneración Urbana, que tiene como principal objetivo apoyar a los propietarios de edificios cuyos problemas económicos impiden hacer frente a las mejoras que la Inspección Técnica de Edificios fija para los inmuebles de más de 50 años. El presupuesto inicial de esta línea de ayudas es de 50.000 euros, según ha explicado el alcalde, Antonio Francés, que ha detallado que el 62% de las sanciones impuestas el año pasado por no ejecutar las mejoras señaladas en la inspección corresponden a particulares. El 38% restante fueron a bancos y empresas, sobre los que el Ayuntamiento va a reforzar la presión para que mejoren los pisos de su propiedad. La oficina, con sede en Ágora, contará con un arquitecto y un abogado, que se encargarán también de resolver problemas de propiedad en los edificios, uno de los motivos de su abandono. El alcalde sostiene que la rehabilitación es la vía para evitar la ruina de los edificios “y conservar la imagen de la ciudad”. Este plan municipal se suma al de rehabilitación que la Generalitat desarrolla en 387 viviendas de Alcoy y el recientemente anunciado por el Gobierno valenciano para apoyar en la reforma interior de pisos.