The examples populate this alert with dummy content

CASCO ANTIGUO Alcoy lanza un plan de reactivación económica y comercial de la zona Centro La estrategia priorizará las propuestas urbanísticas y socioeconómicas para la calla de San Francisco lunes, 08 de mayo de 2017 Alcoy lanza un plan de reactivación económica y comercial de la zona Centro. Priorizará las propuestas urbanísticas y comerciales en la calle de San Francisco. La oficina Pateco, dependiente del Consejo de Cámaras de Comercio, ha comenzado a trabajar en la redacción de la Estrategia de Reactivación Socioeconómica del Centro Histórico. El plan persigue cuatro objetivos básicos: modernizar la economía del barrio, potenciar su centralidad económica, consolidarlo como destino comercial, turístico y cultural, y mejorarlo urbanística, funcional y socialmente. El plan busca integrar la inversión pública y privada en la mejora de la zona, especialmente la calle de San Francisco, que es el eje central del ámbito de actuación, de 12 hectáreas. Las líneas fundamentales en las que van a trabajar los redactores son la atracción de nueva actividad económica, la mejora de la competitividad de la zona y su atractivo como destino de compras y la reactivación turística. El denominador común es la cultura, que los redactores plantean a priori como eje de regeneración urbana de toda la zona. Dentro de estas líneas la oficina Pateco va a plantear acciones concretas tanto de carácter económico como urbanístico. La elaboración del plan se extenderá durante cuatro meses en los que los redactores van a estar en permanente contacto con los componentes de la Mesa del Centro, creada para impulsar la rehabilitación del barrio. El plan cuesta 17.174 euros.