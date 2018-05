The examples populate this alert with dummy content

FIRA MODERNISTA Alcoy le pone música y voz al Modernismo Alcoy edita un disco con la banda sonora de la próxima Semana Modernista que incluye 14 canciones populares de aquella época en la ciudad sábado, 26 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La cita con la que Alcoy regresa a principios del siglo XX, la Semana Modernista, ya tiene banda sonora. El Ayuntamiento va a grabar un álbum, en colaboración con la Fundación Mutua de Levante, en el que recopilar los grandes temas que sonaban en la ciudad en época del Modernismo. Canciones que viajaban, principalmente, a través del boca a boca, lo que ha llevado a proceso de producción particular, como explica Cristina Domínguez, de la Coral Polifònica Alcoiana. Un total de 14 temas; con canciones populares alcoyanas como Serra de Mariola y que suenan como nunca, incluso a dolçaina. En la selección ha participado El Grup de Danses Carrascal. Su presidente, Rafa Sempere, explica Además de difundir el patrimonio de una época, el objetivo del disco es servir de música de fondo a una actividad de la próxima Semana Modernista de Alcoy, prevista para septiembre, dedicada en esta ocasión a Lorenzo Ridaura: una manifestación obrera, que implique a los distintos barrios de la ciudad, que, desde el puente de San Jorge, desemboque en la plaza de España, donde está prevista la actuación de la Coral Polifònica Alcoiana, entonando las canciones que marcaron un momento histórico. El disco podrá comprarse, al precio de 6 euros, en la librería Llorens, en Detroit Llibres y en Natura.