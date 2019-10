The examples populate this alert with dummy content

DEPORTE Alcoy licita la ampliación del polideportivo por más de 789.000 € La primera fase integra la construcción de un campo de fútbol de césped artificial y el plazo de ejecución es de 11 meses lunes, 21 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/10/2019) El Ayuntamiento de Alcoy licita la primera fase de ampliación del polideportivo Francisco Laporta por un importe de casi 800.000 euros. Miguel Juan Reig, edil de Deportes, ha informado que la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la licitación de la construcción de un campo de césped artificial. La convocatoria ya está publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde se fija que el importe de la licitación es de 789.157 euros. Las empresas tienen hasta el 4 de noviembre para presentar su candidatura para construir el nuevo terreno de juego, que ayudará descongestionar la saturación de entrenamientos y partidos que se celebran en las pistas actuales de la instalación deportiva.