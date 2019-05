The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy licita la construcción del puente de Serelles por 2,4 millones de euros El Ayuntamiento abre el plazo para que las empresas presenten sus ofertas a unas obras cuyo plazo de ejecución es de nueve meses martes, 14 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (14/05/2019) Alcoy licita la construcción del puente de Serelles con un presupuesto de 2,4 millones de euros más IVA. La Junta de Gobierno ha aprobado el contrato para crear esta plataforma, de 96 metros, con dos aceras, dos carriles para los vehículos y un carril bici, que unirá la urbanización con la zona de la piscina José Trenzano. Manolo Gomicia, edil de Territorio, recuerda que el Ayuntamiento alcoyano es el agente urbanizador de esta área, a los pies de la Sierra Mariola, y que con el aval de 3,7 millones de euros que se incautó, tras una sentencia judicial, a Luxender se va a construir este vial. "El consistorio, desde hace tiempo, tenía el compormiso de realizar esa obra" que permitirá "que la urbanización tenga dos entradas y salidas", argumenta el concejal. Asimismo, este nuevo puente servirá de trazado "para pasar la luz y el agua" hacia las viviendas. El Consistorio abre el plazo para que las empresas presenten sus propuestas para adjudicarse estas obras cuyo plazo de ejecución es de 9 meses.