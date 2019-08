The examples populate this alert with dummy content

JUVENTUD Alcoy licita el programa de actividades en el Centre Cervantes por 79.995 € El nuevo contrato incluye como novedad la gestión del servicio de información juvenil - El plazo para presentar las ofertas termina el 5 de septiembre martes, 27 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/08/2019) El Ayuntamiento de Alcoy licita el contrato para realizar actividades y atención a los jóvenes en el centro de Cervantes con un presupuesto de cerca de 80.000 euros. La concejalía dirigida por María Baca, como les venimos informando, quiere reforzar la oferta de talleres de animación sociocultural además de incluir el servicio de información. Para ello, va a contratar a una empresa para que se encargue, entre otros, de l’Espai Jove. "La empresa adjudicataria deberá poner en marcha el servicio de información y animación juvenil que tiene por objeto dotar de recursos y orientar en la toma de decisiones de una manera responsable y autónoma. Además de buscar la manera proactiva las inquietudes de los jóvenes. Se trabajará en este ámbito y en información de voluntariado, sobre becas e idiomas u ocupación", según informa la concejal. El contrato que se ofrece es por un año, prorrogable a dos más, con un precio de licitación de 79.992 euros, según informan desde el Ayuntamiento. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 5 de septiembre para presentar su oferta.