ENCUENTROS Alcoy llega a Algeciras para abordar el reto de la transformación digital El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, y el concejal de Ciudad Inteligente, Manuel Gomicia, acuden acompañados de dos empresas de la ciudad a la reunión, destinada a buscar fondos europeos que apoyen al cambio de los núcleos urbanos hacia lo digital miércoles, 30 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/01/2019) Alcoy llega a Algeciras con motivo del reto de la transformación digital. La ciudad participa desde el martes y hasta este miércoles en la reunión de las ciudades europeas del Digital Cities Challenge, enfocada a conseguir acelerar el cambio hacia lo digital de los núcleos urbanos que quieren desarrollar el sector tecnológico a través de financiamiento europeo. Junto a Algeciras y Granada, Alcoy fue seleccionada entre 20 solicitudes provenientes de 20 estados miembros, entre los que quedaron 15 para participar en el reto digital. El objetivo es conseguir que el proyecto sea transversal a través de la firma del convenio entre las tres ciudades, como ha explicado el representante en la ciudad gaditana, el concejal Manuel Gomicia, que ha asistido junto al alcalde de Alcoy, Antonio Francés. Alcoy ha estado presente, por tanto, en el cuarto seminario del reto digital, destinado a ofrecer orientación de cara a la solicitud de subvenciones y ayudas, con dos empresas de la ciudad: Multiscan Technologies y Aitex, que imparte una charla esta tarde.