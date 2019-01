The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy llega a Fitur en metro por la huelga de taxistas La concejal Lorena Zamorano asegura que las presentaciones de la oferta turística de la ciudad se han desarrollado "con normalidad" y que aumenta la afluencia a la feria, que se celebra en Ifema hasta el domingo miércoles, 23 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/01/2019) La primera jornada de Fitur, en la que Alcoy acude con la oferta turística de la ciudad, ha estado condicionada por la huelga de taxistas. La concejal Lorena Zamora explica que el bloqueo a la entrada de la Feria Internacional de Turismo por parte de los conductores de taxis, y que amenazaba el acceso del autobús oficial que Fitur reserva para el desplazamiento de los expositores desde sus hoteles, les ha llevado a acceder en metro. "No dejaban pasar a ningún coche particular ni a los autobuses (...) Hemos visto que podía pasar eso y hemos cogido el metro y hemos llegado en media hora (...) A pesar de la huelga, Fitur está en plena ebullición, hay más gente que el año pasado". La primera presentación de la marca Alcoy en Fitur, a las once, el festival de Lindy Hop Alcoy, Winter Black Swing Festival, en el videowall Costa Blanca, pabellón 7, se ha desarrollado con normalidad, igual que las otras citas de esta primera jornada en Madrid.