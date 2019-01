Alcoy mejora el acceso para los peatones desde Santa Rosa al Fernando Reig

The examples populate this alert with dummy content

El Ayuntamiento de Alcoy continua mejorando la accesibilidad de la ciudad. Una de estas iniciativas han sido las obras que han propiciado que el puente de Fernando Reig sea más amable a los ciudadanos que llegan a él a pie. La actuación se ha centrado en crear un itinerario peatonal accesible, dando continuidad a la acera recayendo en los números impares de la calle San Rosa, es decir, en la acera izquierda según el sentido de la marcha de los vehículos, de Santa Rosa hacia el puente. El adjudicatario de la obra es la empresa Hidráulicas la Foia, S.L. con un presupuesto de adjudicación de 38.599 euros. Con esta acción se unifica, además de los materiales, la diferencia de cota existente entre la plaza que se crea frente al número 61 de la calle San Rosa y el tramo de acera que enlaza la citada calle con el puente, priorizando de este modo que el tráfico peatonal discurra a través de la nueva plataforma acotando con las edificaciones, y no a través de la isleta central que regula el acceso y la salida del garaje comunitario existente en los alrededores del puente. La cota de la acera existente de hormigón se ha incrementado hasta enrasarse con la cota de la mencionada plaza, adecuando la actuación a la legislación vigente de accesibilidad de los espacios públicos urbanizados, en linea con las prioridades estratégicas de la UE. Obras de accesibilidad en la ciudad El gobierno recuerda las actuaciones que se han llevado a cabo como los pasos de peatones de la plaza, los del Paseo Ovidi Montllor, las aceras de la Zona Norte, las aceras de la conocida como la 'volta als Ponts' (Alameda, País Valencià y Alzamora), se ha mejorado la accesibilidad de edificios municipales como la Biblioteca Municipal Ricardo Senabre, el Centro de Mayores de Oliver, o el edificio del Camí, 40 donde está la sede de la Concejalía de Políticas Sociales, entre otras muchas actuaciones.