MEDIO AMBIENTE Alcoy mejora la Vía Verde Con una inversión de 195.234 euros - Las actuaciones se han centrado en la instalación de barreras de madera, la mejora de uno de los túneles y la rehabilitación del pavimento de la zona de las bicicletas martes, 21 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/01/2020) El Ayuntamiento de Alcoy mejora el trazado de la Vía Verde con una inversión de 195.234 euros. Las actuaciones, según informan desde la concejalía de Obras y Servicios, se han centrado en la instalación de barreras de madera para reforzar la seguridad de los usuarios en los tramos contiguos a barrancos y rieras. Los operarios han estabilizado el frontis del túnel Umbría del Manco, en su vertiente noroeste, para solucionar los problemas de desprendimientos que se registraban en esta área. Y, aprovechando las obras de creación del ejeciclopeatonal, se ha rehabilitado el pavimento por donde circulan las bicicletas. El plan de mejora también incluye la colocación de paneles informativos y señalización para la vía ciclista. Jordi Martínez, edil de Obras y Servicios, significa la importancia de estos cambios que refuerzan el uso de este trazado entre Batoi y el polideportivo Francisco Laporta. La inversión de estas cuatro actuaciones asciende a 195.234 euros.