EXPOSICIONES Alcoy muestra el arte de su Modernismo La Setmana Modernista prepara dos exposiciones, en la Capella de l'Antic Asil y en la Fundación Mutua Levante, dentro de su programa del 18 al 24 de septiembre viernes, 21 de julio de 2017 Continúa los preparativos de la Setmana Modernista, prevista del 18 al 24 de septiembre. La programación contempla dos exposiciones contextualizadas en el movimiento artístico de finales del XIX y principios del XX. La primera será en la Capella de L’Antic Asil y llevará por nombre El Modernisme de la Col·lecció. Lucía Romero, historiadora del Arte, explica que se trata de obras tanto de autores locales como nacionales. "Se basará en una selección de obras de la colección, enclavadas a finales del XIX y principios del XX, de autores tanto locales, Fernando Cabrera, Edmundo Jordá y José Mataix, como obras del patrimonio nacional". El segundo espacio que albergará arte modernista del 18 al 24 de septiembre es la Fundación Mutua Levante. De 9 a tres de la tarde y de seis a nueve durante la Setmana Modernista, el espacio expondrá dos obras de su colección y otras de particulares. La Capella abrirá al público de 9.30 a 12.30 y de cinco de la tarde a nueve de la noche, horario en que recibirá a escolares. Las visitas se completarán con un taller para los más pequeños titulado Som impresionistes. El sábado, 23 de septiembre, la Capella acogerá dos visitas guiadas, a las doce del mediodía y a la una, para público en general. La exposición se podrá visitar hasta el 28 de octubre.