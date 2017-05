The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy muestra en Barcelona su patrimonio industrial La ciudad participa como invitada en la feria B-Travel, celebrada el pasado abril martes, 02 de mayo de 2017 Resonaban las marchas festeras en Alcoy a la vez que la ciudad, del 21 al 23 de abril, mostraba su amplio patrimonio industrial en la feria B-Travel de Barcelona. La ciudad participó como invitada por el certamen que desde hace dos años sustituye al Salón Internacional de Turismo de Catalunya. Alcoy ha participado como destino turístico, a través del Patronato Costa Blanca, y en la sección de turismo industrial, estrenada este año y pensada para promocionar rutas y visitas a empresas en activo. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, apunta que “Alcoy es un referente en conservación del patrimonio industrial y de ahí viene el interés de la feria por invitarnos”. La ciudad, además, cuenta con empresas como Aceitunas Serpis o Cervesses Lluna, que organizan visitas y degustaciones en sus instalaciones. Las 200 personas que, según el Ayuntamiento, pasaron por el expositor de Alcoy fueron atendidas por el historiador Gabriel Guillem. “Es una eminencia, uno de los que más saben de patrimonio industrial”, sostiene la regidora. Catalunya es uno de los principales mercados para el turismo de Alcoy. El pasado año, con 1.609 visitantes, fue el tercer punto de origen de turistas atendidos en la oficina de turismo.