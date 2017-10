The examples populate this alert with dummy content

ARTE Alcoy muestra su nueva joya El Ayuntamiento presenta la obra ‘La muerte de un santo’, recién adquirida, dentro de la muestra homenaje a Fernando Cabrera miércoles, 04 de octubre de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy va a mostrar su última adquisición pictórica, La muerte de un santo, de Fernando Cabrera, en la exposición con la que celebra el 150 aniversario del nacimiento de uno de los grandes artistas que la ciudad ha dado a la historia y que se podrá visitar en la Llotja de Sant Jordi hasta noviembre. La inauguración es este jueves, a las 20.00 horas.