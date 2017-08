The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Alcoy muestra su rechazo a los atentados terroristas sufridos en Cataluña Un centenar de vecinos se suma a los representantes municipales en los tres minutos de silencio guardados en la plaza de España en muestra de solidaridad viernes, 18 de agosto de 2017 Autoridades del Ayuntamiento de Alcoy y más de un centenar de ciudadanos se han congregado en la plaza de España en la mañana del viernes 18 de agosto para guardar tres minutos de silencio. De este modo la ciudad ha mostrado su solidaridad con Barcelona tras los atentados sufridos el jueves 17 de agosto en las Ramblas y en Cambrils. Las diputadas nacionales Lola Alba y Patricia Blanquer, y también el diputado autonómico Fernando Pastor han estado presentes. El acto ha finalizado con un sentido aplauso por parte de los asistentes. Posteriormente, el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha mostrado el rechazo a la barbarie terrorista. “Nos hemos concentrado en la puerta del ayuntamiento de Alcoy para mostrar nuestro rechazo y condena a los terribles atentados que han padecido la ciudad de Barcelona y de Cambrils, y para demostrar que los terroristas no van a conseguir sus objetivos que al final es cosechar el terror en la ciudadanía y debilitar los fundamentos de la convivencia y la tolerancia que son la base de la construcción de Europa”, Francés ha proseguido diciendo que “delante de esos pocos radicales que quieren debilitar nuestro modelo de convivencia les tenemos que decir que nos reafirmamos en esos valores de diálogo, entendimiento, convivencia, respeto entre todas las culturas, ideologías y religiones. No van a conseguir sus objetivos y que van a actuar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que va a actuar la justicia y la democracia para vencer al radicalismo y al fanatismo”. Otros ayuntamientos como los de Ibi o Benilloba también han guardado un minuto de silencio en modo de solidaridad con Barcelona.