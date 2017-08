The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Alcoy no será reconocible en unos años" Manuel Gomicia, concejal de Territorio y Ciudad Inteligente, analiza las obras y proyectos en marcha en la ciudad jueves, 03 de agosto de 2017 El concejal de Territorio y Ciudad Inteligente, Manuel Gomicia, analiza en Hoy por Hoy los proyectos de obras en marcha en la ciudad. Las obras en los poligonos Santiago Payá y Cotes Baixes, la ampliación de la calle Terrassa, los avances en el Puente Fernando Reig, son algunos de los asuntos que aborda en la entrevista concedida a Radio Alcoy. "Vamos a crear un Alcoy diferente. Pido paciencia a los ciudadanos. En unos años alcoy no será reconocible", concluye.